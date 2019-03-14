Сургутянка сняла кольцо со спящего мужчины и сдала в ломбард ради алкоголя
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 53-летнего местного жителя об отсутствии золотого кольца стоимостью более пяти тысяч рублей.
Выяснилось, что днём ранее мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Когда он уснул, злоумышленница похитила золотое кольцо и сдала его в ломбард. На вырученные деньги 35-летняя женщина прибрела алкоголь.
Подозреваемая была задержана. Стоит отметить, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
На данный момент похищенное изъято и возвращено владельцу.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU