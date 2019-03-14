2019-03-14T13:58:48+03:00
Происшествия

Сургутянка сняла кольцо со спящего мужчины и сдала в ломбард ради алкоголя

Воровку задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 53-летнего местного жителя об отсутствии золотого кольца стоимостью более пяти тысяч рублей.

Выяснилось, что днём ранее мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Когда он уснул, злоумышленница похитила золотое кольцо и сдала его в ломбард. На вырученные деньги 35-летняя женщина прибрела алкоголь.

Подозреваемая была задержана. Стоит отметить, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

На данный момент похищенное изъято и возвращено владельцу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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