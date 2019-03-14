2019-03-14T13:54:05+03:00
Общество

Необоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будет

Тарифы на коммуналку будут мониторить
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Необоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будетНеобоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будетФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Глава округа Наталья Комарова утвердила план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда на 2019 год.

По словам губернатора, в округе запланированы системный мониторинг тарифов и платы за услуги ЖКХ, контроль и оперативное реагирование на обращения граждан, обеспечение своевременной выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам.

Аналогичные обязательства за 2018 год выполнены в полном объеме.

- Не допущено превышения установленных индексов роста платы за коммунальные услуги. Не были нарушены сроки выплаты субсидий. Эффективность реализованных мероприятий подтверждается снижением количества обращений югорчан в консультационно-правовой центр по вопросам защиты прав граждан при предоставлении услуг ЖКХ. По сравнению с 2017 годом снижение обращений в 2018 году зафиксировано на уровне 9,9%, — сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погорельцы из Нижневартовска контролируют ремонт кровли дома
В Сургуте нашли друзей мертвого с лавочки мужчины
В Ханты-Мансийске стартовали девятые Межрегиональные соревнования по биатлону
Ни ружья, ни денег не дождался житель Югры из интернет-магазина
Вартовчанам предлагают собирать мусор по двухконтейнерной системе
Югорчанин поверил рекламе с Димой Маликовым и остался без денег
В Югре с зимника эвакуированы три человека
Сургутянка сняла кольцо со спящего мужчины и сдала в ломбард ради алкоголя
В Сургуте на вокзале задержан серийный вор
В Ханты-Мансийске счета за электроэнергию включили в единый платёжный документ
В Югре на 12 лет тюрьмы осудили за наркотики жителя Алтая
В Югре готовится к запуску официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады
В Нягани воришка похитил банковскую карту и снял с нее приличную сумму денег
В многоэтажках Нижневартовска выход на крышу блокирует «умный» замок
В Югре объявлено штормовое предупреждение