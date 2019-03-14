СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-14T13:54:05+03:00

Необоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будет Фото: Татьяна Коркина

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Глава округа Наталья Комарова утвердила план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда на 2019 год.

По словам губернатора, в округе запланированы системный мониторинг тарифов и платы за услуги ЖКХ, контроль и оперативное реагирование на обращения граждан, обеспечение своевременной выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам.

Аналогичные обязательства за 2018 год выполнены в полном объеме.

- Не допущено превышения установленных индексов роста платы за коммунальные услуги. Не были нарушены сроки выплаты субсидий. Эффективность реализованных мероприятий подтверждается снижением количества обращений югорчан в консультационно-правовой центр по вопросам защиты прав граждан при предоставлении услуг ЖКХ. По сравнению с 2017 годом снижение обращений в 2018 году зафиксировано на уровне 9,9%, — сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU