Необоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будет
Глава округа Наталья Комарова утвердила план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда на 2019 год.
По словам губернатора, в округе запланированы системный мониторинг тарифов и платы за услуги ЖКХ, контроль и оперативное реагирование на обращения граждан, обеспечение своевременной выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам.
Аналогичные обязательства за 2018 год выполнены в полном объеме.
- Не допущено превышения установленных индексов роста платы за коммунальные услуги. Не были нарушены сроки выплаты субсидий. Эффективность реализованных мероприятий подтверждается снижением количества обращений югорчан в консультационно-правовой центр по вопросам защиты прав граждан при предоставлении услуг ЖКХ. По сравнению с 2017 годом снижение обращений в 2018 году зафиксировано на уровне 9,9%, — сказала Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU