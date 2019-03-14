В Сургуте на вокзале задержан серийный вор

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-14T13:39:12+03:00

Злоумышленник был в розыске

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На железнодорожной станции в Сургуте с поезда сообщением «Москва - Новый Уренгой» был снят житель Башкортостана. Мужчина обвиняется в серии краж на родине.

Как сообщили в дежурной части Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, житель города Стерлитамак Республики Башкортостан совершил по месту жительства ряд краж.

Транспортные полицейские установили, что мужчина приобрел билет на пассажирский поезд № 110 сообщением «Москва - Новый Уренгой». Когда поезд прибыл на станцию Сургут, полицейские задержали мужчину и доставили в полицию.

Было установлено, что 34-летний задержанный находится в федеральном розыске за серию краж личного имущества в Республике Башкортостан и скрывается от следственных органов.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU