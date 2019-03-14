2019-03-14T13:27:52+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске счета за электроэнергию включили в единый платёжный документ

Сделано это для удобства жителей
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске счета за электроэнергию включили в единый платёжный документ. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске счета за электроэнергию включили в единый платёжный документ. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Новая графа в квитанции за коммуналку появилась у жителей Ханты-Мансийска. Отныне счёт за электроэнергию вошёл в состав единого платёжного документа. Тарифы и порядок расчёта начислений остается без изменений.

-Новая система расчетов - единый платежный документ содержит все коммунальные услуги – водоснабжение, газоснабжение, отопление и т.д. Сделано это для удобства жителей, когда услуги и работы разных поставщиков оплачиваются не по десятку разрозненных квитанций, а одним платежным документом. Финансовый смысл отдельной оплаты за свет отсутствует: независимо от того, как плательщик оплачивает услуги – в составе ЕПД или отдельно - ему выставляется одинаковая сумма за потребленную электроэнергию - отметил директор МП «ГЭС» Владимир Ушаков.

При этом возможность прямой оплаты в МП «ГЭС» остается, как и передача показаний привычными способами.

Обращаем ваше внимание, что рекомендуемый срок передачи показания до 27 числа каждого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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