В Югре готовится к запуску официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-14T12:43:11+03:00

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Вопрос подготовки к Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году обсудили в правительстве округа накануне.

Как доложил президент региональной общественной организации «Федерация шахмат Югры», руководитель исполнительной дирекции Василий Филипенко, начинается третий, завершающий этап подготовки, связанный непосредственно с проведением игр.

Так, по его словам, готовится к запуску официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады, а также официальные аккаунты в социальных сетях - Facebook, Twitter, Instagram. Контент, адаптированный для англоязычной аудитории, будет публиковаться регулярно. Для размещения участников и гостей Олимпиады рассматриваются разные варианты проживания, в том числе с использованием номерного фонда гостиниц и общежитий Ханты-Мансийска. В работе находится и культурная программа.

Нужно добавить, что по итогам инспекционной проверки ФИДЕ, которая состоялась в мае прошлого года, замечаний по подготовке олимпиады выявлено не было. Очередной визит делегации ФИДЕ в Ханты-Мансийск намечен на май текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU