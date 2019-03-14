СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-14T12:38:58+03:00

В Нягани воришка похитил банковскую карту и снял с нее приличную сумму денег

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Банковские карты всё чаще становятся объектами краж в Югре. Ущерб идёт на десятки и сотни тысяч рублей.

Так, в Нягани сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже денег. Известно, 22-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил банковскую карту, с которой впоследствии обналичил 40 000 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 29, из них: один случай грабежа, одно мошенничество, 12 краж и 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU