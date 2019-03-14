2019-03-14T12:30:48+03:00
Общество

В многоэтажках Нижневартовска выход на крышу блокирует «умный» замок

Подвалы и чердаки проверяют ежедневно
Алена Кульмухаметова
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В многоэтажках Нижневартовска выход на крышу блокирует «умный» замок. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ многоэтажках Нижневартовска выход на крышу блокирует «умный» замок. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Управляющая компания №2 из Нижневартовска внедряет эффективный способ закрытия чердаков от нежелательных гостей. Как правило, это подростки, которые стремятся на крыши многоэтажек за небезопасными селфи или из простого любопытства.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, подвалы и чердаки многоквартирных домов работники обслуживающей организации проверяют ежедневно. Каждый раз после таких осмотров специалисты обнаруживают вскрытый или срезанный на двери, ведущей на крышу, замок. Новый способ блокировки чердачных помещений с помощью сигнализации, внедренный в качестве эксперимента несколько месяцев назад, показал свою эффективность.

- Сейчас все высотные дома, обслуживаемые УК №2, оборудованы так называемой системой антипроникновения. Это 55 объектов высотой выше 10 этажей. Система подаст сигнал о любой попытке самовольного проникновения на чердак. После чего приедет оперативная группа охранного предприятия, с которым у нас заключен договор. Данные о нарушителях будут переданы в полицию. А если выявят факт порчи имущества, будет составлен протокол об административном правонарушении, - рассказал главный инженер АО «Управляющая компания №2» Владимир Черняев.

По словам главного инженера, специальный ключ доступа на крышу есть только в управляющей компании и у сотрудников охранного предприятия. Такой способ противодействия «несанкционированных прогулок» является еще и одной из новых форм антитеррористической защищенности жилых объектов. После установки сигнализации в домах попаданий на крышу посторонних лиц не фиксировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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