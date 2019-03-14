2019-03-14T11:59:32+03:00
Общество

В Югре объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер и плюсовая температура ожидается в округе
Алена Кульмухаметова
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В Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреВ Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью на 15 марта на территории округа будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов осадки различной интенсивности, ночью по южным районам, днем по центральным и восточным районам – сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, а также метель, гололедные явления. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, порывы до 19-24 метров в секунду. Температура ночью -5,-10 ºС, местами +2,-3 ºС, по северо-западным районам -15,-20 ºС, днем -4,-9 ºС, местами +2,-3 ºС, по северо-западным районам -11,-16 ºС.

По предварительным данным неблагоприятные явления будут наблюдаться во всех муниципальных районах, в меньшей степени в Березовском и Белоярском районах.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Водителям, планирующим междугородные поездки рекомендуется укомплектовать автомобили минимальными средствами спасения – лопатой, тросом, топором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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