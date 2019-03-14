2019-03-14T11:52:09+03:00
Происшествия

В Сургуте задержана голодная уголовница за кражи продуктов из супермаркета

Воровка дважды возвращалась в магазин
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте задержана голодная уголовница за кражи продуктов из супермаркета. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте задержана голодная уголовница за кражи продуктов из супермаркета. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Подозреваемая на протяжении двух дней похищала продукты питания из гипермаркета по улице Мунарева.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, общий ущерб составил более 6 600 рублей. Оплачивать покупки она не собиралась и тихо проносила их мимо кассы. Известно, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за угон автомобиля. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений: 4 кражи, убийство и один случай незаконной добычи ценных водных биологических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Необоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будет
В Сургуте на вокзале задержан серийный вор
В Ханты-Мансийске счета за электроэнергию включили в единый платёжный документ
В Югре на 12 лет тюрьмы осудили за наркотики жителя Алтая
В Югре готовится к запуску официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады
В Нягани воришка похитил банковскую карту и снял с нее приличную сумму денег
В многоэтажках Нижневартовска выход на крышу блокирует «умный» замок
В Югре объявлено штормовое предупреждение
На главной площади Ханты-Мансийска состоится митинг-концерт «Крымская весна»
Горе-инвестор из Урая перевёл мошенникам три с половиной миллиона рублей
Югорчанку судят за склонение к употреблению наркотиков
Житель столицы Югры назвал пароль и остался без денег
Сбербанк принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»
Общественники Ханты-Мансийска проверили крыши на наличие снега
Двое жителей Сургута перевели мошенникам более 50 тысяч рублей
В Югре на переправах уменьшили тоннаж
Самый известный в Югре медведь отмечает совершеннолетие
В Югре расследуют двойное убийство
Почти все жители Югры не испытывают опасений из-за религиозных убеждений
Мошенники с сайта-дублёра лишили сбережений жителя Ханты-Мансийска
Под Нижневартовском водитель иномарки врезался в автобусную остановку
Погода в Югре 14 марта: тепло и мокрый снег
Глава департамента ЖКХ и энергетики ХМАО подал в отставку
Сургутянка послушно выполнила просьбы афериста и осталась без денег
В Нижневартовске появится сквер Космонавтов
Жителя Сургута будут судить за распространение порновидео в соцсети
На «цифру» перешли 99,6 процентов югорчан