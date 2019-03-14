СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-14T11:52:09+03:00

В Сургуте задержана голодная уголовница за кражи продуктов из супермаркета. Фото с сайта pixabay.com

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Полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Подозреваемая на протяжении двух дней похищала продукты питания из гипермаркета по улице Мунарева.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, общий ущерб составил более 6 600 рублей. Оплачивать покупки она не собиралась и тихо проносила их мимо кассы. Известно, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за угон автомобиля. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений: 4 кражи, убийство и один случай незаконной добычи ценных водных биологических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU