На главной площади Ханты-Мансийска состоится митинг-концерт «Крымская весна»
День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. 5 лет назад Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
Югорчане отметят пятилетие воссоединения Крыма митингом-концертом «Крымская весна» на Центральной площади Ханты-Мансийска.
В 18:00 культурно-досуговый центр «Октябрь» приглашает гостей и жителей города посетить гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память», где будут представлены лучшие творческие номера участников, а также станут известны имена победителей и призеров конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU