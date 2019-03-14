На главной площади Ханты-Мансийска состоится митинг-концерт «Крымская весна»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-14T11:40:36+03:00

Посетить его могут все желающие

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День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. 5 лет назад Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Югорчане отметят пятилетие воссоединения Крыма митингом-концертом «Крымская весна» на Центральной площади Ханты-Мансийска.

В 18:00 культурно-досуговый центр «Октябрь» приглашает гостей и жителей города посетить гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память», где будут представлены лучшие творческие номера участников, а также станут известны имена победителей и призеров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU