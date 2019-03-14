Горе-инвестор из Урая перевёл мошенникам три с половиной миллиона рублей
Выплаты по взятым кредитам составляют более 100 тысяч рублей, что превышает общий доход семьи горе-инвестора из Урая. Поняв, что был обманут, он обратился в полицию.
Стражам порядка 30-летний житель Урая рассказал, что к нему обратились неизвестные через Telegram мессенджер с предложением инвестировать деньги.
Он предложением заинтересовался и в дальнейшем связывался с мужчинами по телефону. Ничего подозрительного потерпевший в этом не находил. Первая инвестируемая сумма составила 300 тысяч рублей, после чего последовали дальнейшие вложения.
В результате 2,5 месяцев общения потерпевший взял в общей сложности 8 кредитов в банках и 21 микрозайм на общую сумму около 3 миллионов 500 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по всем кредитам и займам составил более 100 тысяч рублей, что превышает общий доход семьи.
Личности мошенников установлены. Возбуждено уголовное дело.
В Урае инвестор отдал мошенникам более трёх миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU