2019-03-14T10:55:52+03:00
Происшествия

Югорчанку судят за склонение к употреблению наркотиков

Женщина создала притон
Алена Кульмухаметова
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Югорчанку судят за склонение к употреблению наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЮгорчанку судят за склонение к употреблению наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Квартира сына в городе Советский стала местом сбора наркоманов. Женщина организовала наркопритон и принимала зависимых гостей.

Накануне Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города Советский. Она обвиняется в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств, а также в склонении к употреблению наркотиков

С октября 2018 года наркозависимая злоумышленница оборудовала в принадлежащей ее сыну квартире место для изготовления и потребления наркотиков.

Она привлекала к посещению квартиры жителей Советского района, желающих потреблять наркотики. Вход был платным: наличные деньги либо вознаграждения в виде наркотиков.

Также обвиняемая, пользуясь авторитетом у своей знакомой, путем уговоров и предложений склонила ее к употреблению наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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