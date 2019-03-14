Югорчанку судят за склонение к употреблению наркотиков
Квартира сына в городе Советский стала местом сбора наркоманов. Женщина организовала наркопритон и принимала зависимых гостей.
Накануне Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города Советский. Она обвиняется в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств, а также в склонении к употреблению наркотиков
С октября 2018 года наркозависимая злоумышленница оборудовала в принадлежащей ее сыну квартире место для изготовления и потребления наркотиков.
Она привлекала к посещению квартиры жителей Советского района, желающих потреблять наркотики. Вход был платным: наличные деньги либо вознаграждения в виде наркотиков.
Также обвиняемая, пользуясь авторитетом у своей знакомой, путем уговоров и предложений склонила ее к употреблению наркотиков.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU