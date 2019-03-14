Житель столицы Югры назвал пароль и остался без денег

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-14T10:47:20+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 60-летний житель окружной столицы с заявлением о краже денег с банковской карты.

Полицейским мужчина рассказал, что ему позвонил сотрудник службы безопасности одного из банков. Неизвестный сообщил, что банковская карта заблокирована. Потерпевший по просьбе мошенника предал все запрашиваемые данные, после чего со счета были списаны порядка 150 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.

Еще одной жертвой мошенников стала 34-летняя югорчанка, которая пыталась оформить заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов. В результате обмана женщина лишилась 35 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU