Общественники Ханты-Мансийска проверили крыши на наличие снега

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-14T10:32:25+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта Югры накануне провели проверку качества и своевременности уборки снега с крыш многоквартирных домов, школ и детских садов в рамках акции «Безопасная кровля» в Ханты-Мансийске.

Коммунальщики более месяца в круглосуточном режиме борются с последствиями рекордного количества осадков.

Первоочередную задачу по расчистке дорог, тротуаров, дворов и придомовых территорий, а также вывоз снега за город, практически решили, теперь очередь дошла до очистки кровли зданий от снега, наледи и сосулек.

- Все управляющие компании, еще в начале февраля предоставили в Департамент городского хозяйства планы по уборке снега с кровли домов и объектов социальной сферы на своих участках. С того момента и по сегодняшний день была запланирована уборка снега со 117 домов, фактически мы опережаем план – очистили 126 крыш. Специалисты Департамента ежедневно мониторят деятельность управляющих организаций. Природа не согласовывает с нами свой график, поэтому приходится регулярно перестраивать работу в зависимости от погодных условий, - ознакомил с ситуацией активистов города представитель Департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Игорь Петухин.

Общественники обследовали центральную часть города в районе пересечения улиц Чехова и Строителей, также побывала в Самарово – некоторые дома по улицам Свободы и Ямская, Гимназию №1, Детский сад №14 «Березка».

В целом, ситуация по городу имеет положительную динамику: большинство крыш жилых домов и учреждений очищены от снега и сосулек. Однако остаются здания, которым еще только предстоит уборка кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU