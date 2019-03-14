Двое жителей Сургута перевели мошенникам более 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-14T09:55:22+03:00

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Жители Югры продолжают попадать на уловки мошенников. При этом схема отъёма денег у доверчивых жителей округа у преступников не меняется.

Так, в полицию Сургута обратилась 41-летняя женщина, у которой неизвестные похитили с банковской карты 50 тысяч рублей.

Накануне потерпевшей позвонил, якобы, представитель банка и сообщил, что женщина получила призовой бонус в размере 10 тысяч рублей за активное пользование банковской картой. Сообщив все данные своей банковской карты и пароли, пришедшие в смс-сообщении, заявительница лишилась 50 тысяч рублей.

38-летний житель Сургута перечислил мошенникам 4 тысячи рублей. Потерпевшему в социальной сети «ВКонтакте» поступило сообщение от друга, который попросил одолжить взаймы деньги на несколько дней. Заявитель выполнил просьбу и перечислил необходимую сумму. Спустя какое-то время он понял, что аккаунт приятеля «взломали» и от его имени переписку вели мошенники.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU