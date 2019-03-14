2019-03-14T09:50:35+03:00
Общество

В Югре на переправах уменьшили тоннаж

Лёд становится менее прочным
Алена Кульмухаметова
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В Югре на переправах уменьшили тоннаж. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре на переправах уменьшили тоннаж. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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На территории Кондинского и Ханты-Мансийского районов с 13 марта снижена грузоподъемность ледовых переправ.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, это связано с потеплением и изменениями структуры ледового покрова. На переправах Кондинского района введено ограничение до 10 тонн, в Ханты-Мансийском районе – до 15 тонн, на остальной территории округа для «ледовых мостов» продолжает действовать ограничение грузоподъемности до 30 тонн.

На протяжении первых недель марта на территории округа наблюдается потепление, шкала градусника зачастую находится на отметке выше нуля. Такая продолжительная плюсовая погода способствует таянию снега и льда, соответственно уменьшается и прочность ледовых переправ.

Несмотря на то, что толщина ледового покрытия остается пока еще на уровне февральских показателей - от 65 до 150 сантиметров, структура льда меняется, становится более рыхлой и пористой, снижаются его прочностные характеристики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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