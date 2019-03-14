Самый известный в Югре медведь отмечает совершеннолетие

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-14T09:04:26+03:00

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Всеобщему любимцу – мишке Степану – 6 апреля исполняется 18 лет. Для зверя считается возрастом зрелости и расцвета сил, ведь в природе бурые медведи живут около 25-30 лет, а под опекой человека – до полувека.

Ежегодно поздравить с очередным Днем рождения полюбившегося питомца природного парка Шапшинского урочища собираются жители и гости Ханты-Мансийска, они привозят ему вкусные гостинцы и подарки. Сотрудники природного парка превратили эту добрую традицию юных и взрослых посетителей в ежегодный конкурс – «Подарок медведю Степану».

- В этом году мы вновь приглашаем воспитанников детских садов, школьников, участников школьных лесничеств и активистов экологических объединений принять участие в нашем творческом соревновании и подготовить подарок для нашего косолапого. Будем рады коллективным и семейным работам, – выразил пожелание хантымансийцам специалист отдела экологического просвещения и туризма природного парка «Самаровский чугас» Павел Урядов.

Напомним, медведь Степан – первый питомец природного парка «Самаровский чугас» и самый популярный медведь Югры. В мае 2001 года в лесах Нижневартовска браконьеры убили медведицу, оставив сиротами двух медвежат. Истощенных и больных их подобрали в лесу охотоведы госохотинспекции. При активном содействии природного парка «Сибирские увалы» 15 июня 2001 года 4-месячный Степа был передан «Самаровскому чугасу», а его брат – в Нижневартовский зоопарк. Первым прибежищем мишки стала Станция юных натуралистов. В июле 2003 года подросшего медведя перевезли на новое место жительства в эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», где для него был построен более просторный и безопасный вольер. Первый раз день рождения медведя отпраздновали на территории Станции юных натуралистов 25 января 2002 года. Сейчас день рождения отмечают, когда Степан выходит из спячки.

ИСТОЧНИК KP.RU