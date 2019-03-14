2019-03-14T08:52:14+03:00
Происшествия

В Югре расследуют двойное убийство

Мужчина расстрелял своих собутыльников
Алена Кульмухаметова
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В Югре расследуют двойное убийство. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыВ Югре расследуют двойное убийство. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Трагедия разыгралась в Нефтеюганском районе. Мужчина во время застолья застрелил из охотничьего ружья двух человек.

Как сообщили в следственном комитете Югры, преступление произошло 12 марта в «Юртах Варварины» Нефтеюганского района. По подозрению в совершении убийства задержан 51-летний житель поселка Куть-Ях. Ему уже предъявлено обвинение в двойном убийстве.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых. Между мужчинами произошла ссора, во время которой обвиняемый схватил охотничье ружьё и выстрелил из него в двух собутыльников. Мужчины от полученных ранений скончались на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу следователи и криминалисты следственного управления проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, баллистическая, химическая экспертизы, а также психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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