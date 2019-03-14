Почти все жители Югры не испытывают опасений из-за религиозных убеждений

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-14T07:59:06+03:00

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В третьем квартале 2018 года окружной департамент общественных и внешних связей провел социологическое исследование о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

Данные показали, что более 96 процентов югорчан в течение года не испытывали опасений из-за религиозных убеждений, более половины респондентов назвали отношения между людьми различных вероисповеданий бесконфликтными, почти треть – доброжелательными.

Итоги исследований свидетельствуют также о высокой степени удовлетворенности респондентов деятельностью общественных и государственных структур в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Этот показатель – на уровне 80-90 процентов.

В ходе заседания Наталья Комарова обратила внимание участников, что с 1 января 2019 года вступила в силу госпрограмма автономного округа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» на 2019-2030 годы. В феврале принята новая редакция стратегии реализации государственной национальной политики в автономном округе до 2025 года.

Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин проинформировал, что в образовательных организациях высшего и профессионального образования продолжена работа по социально-психологическому тестированию студентов. Во втором полугодии 2018 года у 19 тысяч опрошенных склонностей к латентно-экстремистским проявлениям не выявлено, личную негативную оценку этноконфессиональных отношений высказали 0,5 процента принявших участие в опросе, социальный пессимизм отмечается в ответах 0,98 процента респондентов.

- С данной категорией проведены индивидуальные собеседования педагогов-психологов с вовлечением их в социально значимые, информационно-разъяснительные мероприятия, – сказал Геннадий Забайкин.

Одним из приоритетных направлений в работе по выявлению источников информации террористического и экстремистского характера, вербовки детей, подростков и молодежи, а также пропаганды иного опасного контента в интернете является деятельность молодежных кибердружин. В 2018 году их участниками было проверено более 11 тысяч источников.

ИСТОЧНИК KP.RU