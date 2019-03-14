Мошенники с сайта-дублёра лишили сбережений жителя Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-14T07:52:22+03:00

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Открытие и обслуживание счёта обошлись югорчанину в 54 тысячи рублей. Как оказалось, деньги он переводил зря.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 30-летний житель Ханты-Мансийска лишился более 54 тысяч рублей. В сети Интернет мужчина нашел сайт одного из банков, который предлагает кредиты физическим лицам на выгодных условиях. Созвонившись с представителем банка по номеру телефона, указанному на интернет-сайте, мужчина перечислил более 54 000 рублей в качестве оплаты за открытие и обслуживание счета. Представитель банка уверял, что данная сумма ему будет возвращена после одобрения кредита. Однако, спустя время заявитель не только не получил кредит, но и не смог вернуть свои деньги. А лже-менеджер перестал выходить на связь.

В ходе предварительной проверки полицейские установили, что данный банк прекратил свое существование еще в 2016 году, а интернет-сайт является сайтом-двойником.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU