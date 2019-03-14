Под Нижневартовском водитель иномарки врезался в автобусную остановку
Жёсткая дорожная авария произошла сегодня ночью недалеко от города Нижневартовск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 14 марта в 02:50 на 7 км автодороги «Нижневартовск – Излучинск» Нижневартовского района водитель за рулём «Ниссан Almera», допустил занос авто и врезался в автобусную остановку.
В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, три – за отказ от медицинского освидетельствования. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU