СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-14T07:44:26+03:00

Под Нижневартовском водитель иномарки врезался в автобусную остановку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткая дорожная авария произошла сегодня ночью недалеко от города Нижневартовск. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 14 марта в 02:50 на 7 км автодороги «Нижневартовск – Излучинск» Нижневартовского района водитель за рулём «Ниссан Almera», допустил занос авто и врезался в автобусную остановку.

В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, три – за отказ от медицинского освидетельствования. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU