СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-14T07:27:45+03:00

Погода в Югре 14 марта: тепло и мокрый снег. Фото с сайта pixabay.com

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В четверг 14 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура днём составит +2,-3 градусов, в северо-западных районах -5,-10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3,-5 градусов, днем +1,-1 градусов.

В Сургуте облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: +1, 0 градусов.

В Нижневартовске облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU