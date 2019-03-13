Глава департамента ЖКХ и энергетики ХМАО подал в отставку

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-13T15:55:54+03:00

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Директор департамента ЖКК и энергетики Югры Егор Ковальчук подал в отставку. Его последний рабочий день в этой должности завершится в пятницу, 15 марта.

По информации департамент общественных и внешних связей Югры, чиновник увольняется по собственному желанию по причине переезда в другой регион.

Добавим, что Егор Ковальчук возглавлял ведомство с ноября 2015 года. Теперь исполнять обязанности директора департамента будет Сергей Эрнст.

Отметим, что в этом году Егор Ковальчук стал третьим чиновником из правительства Югры, который покидает пост из-за переезда. 5 февраля Ольга Белоножкина ушла с поста руководителя аппарата губернатора – заместителя губернатора Югры по такой же причине. 7 февраля главный лесничий региона Евгений Платонов переехал в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU