2019-03-13T15:49:38+03:00
Происшествия

Сургутянка послушно выполнила просьбы афериста и осталась без денег

Злоумышленник воспользовался привычной схемой
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры продолжают падать на уловки мошенников и переводят им деньги десятками тысяч рублей.

- В дежурную часть полиции Сургутского района обратилась сотрудница банка с заявлением о хищении денег. Накануне на телефон заявительницы поступил звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка «Тинькофф» и сообщил ей, что с ее кредитных карт пытаются списать денежные средства в сумме 36 тысяч рублей.

Злоумышленник потребовал от женщины все данные банковских карт для пресечения кражи и, заполучив информацию, похитил со счета сумму в порядке 47 тысяч рублей, - сообщали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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