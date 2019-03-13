В Нижневартовске появится сквер Космонавтов

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-13T15:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Точек притяжения для отдыха вартовчан и гостей города станет больше. Как рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников, в этом году начнутся работы по благоустройству сквера Космонавтов.

- Сквер будет расположен на пустующей долгое время территории на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы. Строительно-монтажные работы будет выполнять подрядная организация ООО «СК Еврострой» из города Магнитогорска. Срок окончания работ по контракту - ноябрь 2019 года, - отметил Виктор Ситников.

На месте отдыха появятся дополнительные места для стоянки автомобилей, тротуаров, проведение освещения. Имеющиеся на месте строительства деревья будут максимально сохранены.

В центре сквера установят скульптурную композицию, состоящую из металлического каркаса с облицовкой и архитектурного элемента, посвященного космической тематике. Это будут два пересекающихся кольца, символизирующие орбиты. В центре разместится спутник.

С инициативой создать сквер Космонавтов выступил глава города Василий Тихонов.

Добавим, в этом году завершатся работы по благоустройству еще одной зоны отдыха – сквера Строителей. Сейчас он находится на реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU