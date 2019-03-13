Жителя Сургута будут судить за распространение порновидео в соцсети
Приватное видео разместил на своей странице в ВКонтакте житель Сургута в открытом доступе.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 31-летнего жителя Сургута возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.
Согласно материалам дела, неработающий мужчина размещал в своем аккаунте в одной из социальных сетей порновидео, предоставив тем самым возможность неопределенному кругу лиц смотреть и копировать видео.
Согласно данным справки об экспертном исследовании видеофайлы относятся к категории порнографического характера.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU