2019-03-13T15:30:57+03:00
Происшествия

Жителя Сургута будут судить за распространение порновидео в соцсети

Ему грозит до шести лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Приватное видео разместил на своей странице в ВКонтакте житель Сургута в открытом доступе.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 31-летнего жителя Сургута возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.

Согласно материалам дела, неработающий мужчина размещал в своем аккаунте в одной из социальных сетей порновидео, предоставив тем самым возможность неопределенному кругу лиц смотреть и копировать видео.

Согласно данным справки об экспертном исследовании видеофайлы относятся к категории порнографического характера.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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