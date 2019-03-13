2019-03-13T14:58:31+03:00
Общество

На «цифру» перешли 99,6 процентов югорчан

Льготные категории населения округа могут воспользоваться компенсацией расходов
Алена Кульмухаметова
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Югра с 3 июня отказывается от аналогового телевещания и переходит на цифровое вещание вслед за остальными регионами.

Жителям округа будут доступны 20 бесплатных телеканалов в хорошем качестве. Обладателям старых телевизоров понадобится специальная приставка для приема нового сигнала. При этом льготные категории граждан могут воспользоваться компенсацией расходов на ее приобретение.

Кроме того, во всех муниципалитетах задействуют волонтеров — более 220 человек. Они будут помогать югорчанам настраивать оборудование, разъяснять жителям технические моменты, возникающие при переходе на «цифру».

По последним данным, 99, 6 процентов югорчан уже перешли на «цифру». Для тех, у кого телевизоры не принимают приём, необходимы специальные приставки. Они есть в наличие в магазинах бытовой техники и по доступной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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