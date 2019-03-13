2019-03-13T14:52:51+03:00
Общество

Югра отпразднует воссоединение Крыма с Россией

Мероприятия запланированы на выходные
Алена Кульмухаметова
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Югра отпразднует воссоединение Крыма с Россией. Фото с сайта администрации города НижневартовскЮгра отпразднует воссоединение Крыма с Россией. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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«Крымскую весну» отпразднуют россияне в эти выходные. Ханты-Мансийский автономный округ не остался в стороне от мероприятий. Запланированы, акции, митинги, флешмобы и концертные программы.

Так, жителей и гостей Нижневартовска 17 марта приглашают на площадь Нефтяников, где состоится праздничный концерт «Мы вместе!». Он начнется в 14 часов и приурочен к пятилетию с момента вхождения в состав Российской Федерации двух новых субъектов: Республики Крым и города Севастополь.

Во время мероприятия на сцене выступят творческие коллективы Дворца искусств. Они исполнят хиты советского времени и популярные песни о Крыме, с театральными зарисовками об историческом пути Крыма в судьбе России выступят артисты любительского театра «Обыкновенное чудо».

Завершится праздничный концерт массовым флэш-мобом на песню «Севастопольский вальс» в исполнении Игоря Князя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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