Югра готова к международным спортивным мероприятиям

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-13T14:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Заседание оргкомитета по подготовке к международным спортивным соревнованиям провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Югра примет VII Традиционный международный югорский лыжный марафон «UGRA SKI», Всемирную шахматную олимпиаду — 2020 и другие международные спортивные мероприятия.

Лыжный марафон стартует 6 апреля в пойме реки Горная. Трасса уже готова.

По мнению Натальи Комаровой, необходимо привлекать к организации турнира общественные объединения, спортивные клубы и крупные компании. В мае запланирован визит делегации ФИДЕ для проверки подготовки к Олимпиаде — 2020. Глава региона обратила внимание, что необходимо работать над запуском сайта, соцсетей, продумать контент и план мероприятий для досуга гостей.

- Каждый турнир работает на цели федерального проекта «Спорт — норма жизни», главная из которых — к 2024 году достигнуть до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Мы должны научиться добиваться от каждого спортивного мероприятия именно таких результатов, — сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU