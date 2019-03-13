2019-03-13T14:38:34+03:00
Общество

Югорчане зарево от взрыва газа приняли за северное сияние

Авария не повлияла на жизнеобеспечение домов
Алена Кульмухаметова
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Яркий столб света увидели жители Югры и приняли его за северное сияние. Как оказалось, явление оказалось не природного характера. На газопроводе в Белоярском районе произошёл поздним вечером 12 марта.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на газопроводе «Ямбург — Тула-2» недалеко от поселка Сосновка Белоярского района произошел разрыв с последующем возгоранием. В результате происшествия никто не пострадал. Последствия аварии потребители не ощутили. Участок газопровода был отключен. Транспортировка газа шла по резервной ветке. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Споры о северном сиянии возникли в соцсетях, но были опровергнуты очевидцем.

«На самом деле, это гигантский огненный столб, который озарил округу на километры после порыва магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2» в ХМАО. Система безопасности сработала, подача газа остановилась. Никто не пострадал, но выглядит это очень жутко», - пишет югорчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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