2019-03-13T13:54:50+03:00
Происшествия

В Мегионе за уклонение от службы осудили призывника

Молодой человек игнорирует повестки
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе за уклонение от службы осудили призывника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Мегионе за уклонение от службы осудили призывника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Молодой человек во время весенней и осенней призывных кампаний 2018 года, чтобы уклониться от прохождения военной службы, в назначенные дни не явился. Хотя при этом был надлежащим образом уведомлен о необходимости прибыть в военкомат по требованию повесткой.

Суд назначил наказание виновному в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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