В Мегионе за уклонение от службы осудили призывника
Молодой человек игнорирует повестки
В Мегионе за уклонение от службы осудили призывника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Молодой человек во время весенней и осенней призывных кампаний 2018 года, чтобы уклониться от прохождения военной службы, в назначенные дни не явился. Хотя при этом был надлежащим образом уведомлен о необходимости прибыть в военкомат по требованию повесткой.
Суд назначил наказание виновному в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU