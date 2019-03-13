2019-03-13T13:47:34+03:00
Общество

В Югре стартовал чемпионат УрФО по шахматам

Награждение победителей и призеров состоится 20 марта
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовал чемпионат УрФО по шахматамВ Югре стартовал чемпионат УрФО по шахматам
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В Югорской шахматной академии города Ханты-Мансийска стартовал чемпионат Уральского федерального округа по шахматам 2019 года среди мужчин и среди женщин.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, участие принимают 61 спортсмен в мужском турнире и 31 шахматистка в женском турнире.

Слова приветствия в адрес участников прозвучали от Председателя ассоциации региональных шахматных федераций УФО Амира Гилязова, Президента Федерации шахмат Югры, Депутата Думы Югры Василия Филипенко, директора Югорской шахматной академии Галины Ковалёвой.

Музыкальный подарок для участников и зрителей турнира исполнили «Прокуроры Югры».

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туром с контролем 90 минут с добавлением 30 секунд каждому участнику.

Награждение победителей и призеров состоится 20 марта по окончанию последнего тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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