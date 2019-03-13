Сургутский пенсионер пытался похитить металлолом
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудников службы безопасности нефтяной компании о том, что на посту месторождения при проверке автомобиля был обнаружен лом черного металла массой более девяти тонн.
Выяснилось, что 60-летний водитель подрядной организации на своей машине пытался провести похищенный металлолом на сумму более 38 тысяч рублей. В признательных показаниях мужчина пояснил, что совершил кражу из-за финансовых трудностей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU