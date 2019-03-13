2019-03-13T13:34:02+03:00
Происшествия

Сургутский пенсионер пытался похитить металлолом

Его задержали на посту
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутский пенсионер пытался похитить металлолом. Фото с сайта pixabay.comСургутский пенсионер пытался похитить металлолом. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудников службы безопасности нефтяной компании о том, что на посту месторождения при проверке автомобиля был обнаружен лом черного металла массой более девяти тонн.

Выяснилось, что 60-летний водитель подрядной организации на своей машине пытался провести похищенный металлолом на сумму более 38 тысяч рублей. В признательных показаниях мужчина пояснил, что совершил кражу из-за финансовых трудностей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава департамента ЖКХ и энергетики ХМАО подал в отставку
Сургутянка послушно выполнила просьбы афериста и осталась без денег
В Нижневартовске появится сквер Космонавтов
Жителя Сургута будут судить за распространение порновидео в соцсети
На «цифру» перешли 99,6 процентов югорчан
Югра отпразднует воссоединение Крыма с Россией
Югра готова к международным спортивным мероприятиям
Югорчане зарево от взрыва газа приняли за северное сияние
В Мегионе за уклонение от службы осудили призывника
В Югре стартовал чемпионат УрФО по шахматам
Заявку на югорский лыжный марафон подали 1300 спортсменов
В Нижневартовске судят водителя за нетрезвую езду
В Югре на дорогах стали застревать грузовики
В Югре планируют создавать тепличные комплексы
В Ханты-Мансийске старушка сообщила мошенникам код для списания денег с карты
Жительница Нягани ищет «зелёных»
В Лангепасе при падении снега с крыши пострадал прохожий
Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городе
Видеокамер для системы «Безопасный город» в Нижневартовске станет больше
В Сургуте с наркотиками задержан молодой человек
Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону
Задержан вартовчанин за отданный в ломбард краденый телефон
Югра в лидерах по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Сургутянин из гостей ушёл с чужим золотым кольцом