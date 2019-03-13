Сургутский пенсионер пытался похитить металлолом

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-13T13:34:02+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудников службы безопасности нефтяной компании о том, что на посту месторождения при проверке автомобиля был обнаружен лом черного металла массой более девяти тонн.

Выяснилось, что 60-летний водитель подрядной организации на своей машине пытался провести похищенный металлолом на сумму более 38 тысяч рублей. В признательных показаниях мужчина пояснил, что совершил кражу из-за финансовых трудностей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU