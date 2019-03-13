2019-03-13T13:26:24+03:00
Общество

Заявку на югорский лыжный марафон подали 1300 спортсменов

До старта осталось меньше месяца
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

До дня открытия международного Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске осталось меньше месяца.

Отметим, Югорский лыжный марафон станет не только финальным этапом серии FIS Worldloppet Cup, но и этапом российской серии Russialoppet. Финиш в серии марафонов России является персональным достижением любого спортсмена.

По словам директора департамента физкультуры и спорта Югры Сергея Артамонова, соревнования традиционно пройдут в пойме реки Горная. Участникам будет предложено совершить забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: 5, 25 и 50 км. Регистрация на марафон уже открыта, на сегодняшний день заявки на участие поступили от более чем 1300 человек.

-Участники и гости приедут со всего мира, их общее количество, по оценкам организаторов, превысит 2,5 тысячи человек, - сказал руководитель профильного департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава департамента ЖКХ и энергетики ХМАО подал в отставку
Сургутянка послушно выполнила просьбы афериста и осталась без денег
В Нижневартовске появится сквер Космонавтов
Жителя Сургута будут судить за распространение порновидео в соцсети
На «цифру» перешли 99,6 процентов югорчан
Югра отпразднует воссоединение Крыма с Россией
Югра готова к международным спортивным мероприятиям
Югорчане зарево от взрыва газа приняли за северное сияние
В Мегионе за уклонение от службы осудили призывника
В Югре стартовал чемпионат УрФО по шахматам
Сургутский пенсионер пытался похитить металлолом
В Нижневартовске судят водителя за нетрезвую езду
В Югре на дорогах стали застревать грузовики
В Югре планируют создавать тепличные комплексы
В Ханты-Мансийске старушка сообщила мошенникам код для списания денег с карты
Жительница Нягани ищет «зелёных»
В Лангепасе при падении снега с крыши пострадал прохожий
Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городе
Видеокамер для системы «Безопасный город» в Нижневартовске станет больше
В Сургуте с наркотиками задержан молодой человек
Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону
Задержан вартовчанин за отданный в ломбард краденый телефон
Югра в лидерах по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Сургутянин из гостей ушёл с чужим золотым кольцом