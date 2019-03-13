Заявку на югорский лыжный марафон подали 1300 спортсменов

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-13T13:26:24+03:00

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До дня открытия международного Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске осталось меньше месяца.

Отметим, Югорский лыжный марафон станет не только финальным этапом серии FIS Worldloppet Cup, но и этапом российской серии Russialoppet. Финиш в серии марафонов России является персональным достижением любого спортсмена.

По словам директора департамента физкультуры и спорта Югры Сергея Артамонова, соревнования традиционно пройдут в пойме реки Горная. Участникам будет предложено совершить забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: 5, 25 и 50 км. Регистрация на марафон уже открыта, на сегодняшний день заявки на участие поступили от более чем 1300 человек.

-Участники и гости приедут со всего мира, их общее количество, по оценкам организаторов, превысит 2,5 тысячи человек, - сказал руководитель профильного департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU