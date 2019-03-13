В Нижневартовске судят водителя за нетрезвую езду
Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Оказалось, что в мае 2018 года злоумышленник был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии в январе 2019.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU