2019-03-13T13:00:28+03:00
Общество

В Нижневартовске судят водителя за нетрезвую езду

Ему грозит до трёх лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске судят водителя за нетрезвую езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске судят водителя за нетрезвую езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Оказалось, что в мае 2018 года злоумышленник был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии в январе 2019.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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