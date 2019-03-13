В Югре на дорогах стали застревать грузовики

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-13T12:50:02+03:00

В Югре стали застревать грузовики. Фото из группы "Это Урай, детка" в соцсети ВКонтакте

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Потепление принесло югорчанам не только подъём настроения из-за скорой весны, но и проблемы в виде непролазных дорог.

Ежедневно югорские паблики публикуют сообщения о застрявших на дорогах и во дворах грузовых автомобилях, что уж говорить о легковушках.

Фото из группы "Это Урай, детка" в соцсети ВКонтакте

Так, очередной пост для коммунильщиков «прилетел из Ханты-Мансийска.

- Позор студенческому городку, администрации общежитий ЮГУ и управляющей компании! Не пройти и не разъехаться! Все в снегу и лужах. Кучи снега не вывозятся, снег толком на дорогах не чистится. Единственная дорога к общежитиям (двухэтажкам) заблокирована. Бедолага камаз застрял, что уже говорить о легковых автомобилях. Со стороны въездов все в шлагбаумах, стоянок нет! Позор! Каждый день кто-нибудь застревает на дорогах студгородка, - пишет разгневанная горожанка.

Не лучше ситуация и в Урае. Сегодня там 3 микрорайоне во дворе застрял мусоровоз.

Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте

В непригодносить приходят и зимники. В соцсетях югорчане сообщают, что дорога из Урая на Тюмень раскисла и стала непролазной. Вскоре она закроется совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU