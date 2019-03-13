В Югре на дорогах стали застревать грузовики
Потепление принесло югорчанам не только подъём настроения из-за скорой весны, но и проблемы в виде непролазных дорог.
Ежедневно югорские паблики публикуют сообщения о застрявших на дорогах и во дворах грузовых автомобилях, что уж говорить о легковушках.
Фото из группы "Это Урай, детка" в соцсети ВКонтакте
Так, очередной пост для коммунильщиков «прилетел из Ханты-Мансийска.
- Позор студенческому городку, администрации общежитий ЮГУ и управляющей компании! Не пройти и не разъехаться! Все в снегу и лужах. Кучи снега не вывозятся, снег толком на дорогах не чистится. Единственная дорога к общежитиям (двухэтажкам) заблокирована. Бедолага камаз застрял, что уже говорить о легковых автомобилях. Со стороны въездов все в шлагбаумах, стоянок нет! Позор! Каждый день кто-нибудь застревает на дорогах студгородка, - пишет разгневанная горожанка.
Не лучше ситуация и в Урае. Сегодня там 3 микрорайоне во дворе застрял мусоровоз.
Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте
В непригодносить приходят и зимники. В соцсетях югорчане сообщают, что дорога из Урая на Тюмень раскисла и стала непролазной. Вскоре она закроется совсем.
ИСТОЧНИК KP.RU