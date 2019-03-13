В Югре планируют создавать тепличные комплексы

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-13T11:56:27+03:00

Они будут востребованы в округе

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Губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с представителями делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палатой новое направление работы в округе – создание тепличных комплексов.

По мнению Натальи Комаровой, эта сфера может быть интересна компании «Deforche Construct NV».

В продолжение разговора генеральный директор компании «Deforche Construct NV» в России Андрей Давыденко сказал, что деятельность предприятия сконцентрирована на проектировании, производстве, строительстве высокотехнологичных тепличных комплексов, внедрении энергосберегающих технологий. Он выразил уверенность, что знания специалистов компании, технологии будут востребованы на территории Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU