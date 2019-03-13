В Ханты-Мансийске старушка сообщила мошенникам код для списания денег с карты

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-13T11:50:34+03:00

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В начале февраля в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 77-летняя жительница окружного центра с заявлением о краже денег с банковской карты.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Она заверила пожилую женщину в том, что банковская карта, выпущенная на ее имя, заблокирована. Для доступа к лицевому счету злоумышленница попросила сообщить СМС-код, пришедший на телефон заявительницы. Пенсионерка не подозревала, что разговаривает с мошенниками, поэтому сообщила четырехзначный код, после чего с ее счета были списаны более 20 000 рублей.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась 33-летняя неработающая жительница города Барнаул Алтайского края.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU