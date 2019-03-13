2019-03-13T11:37:56+03:00
Общество

Жительница Нягани ищет «зелёных»

С помощью экологов она планирует решить проблему вывоза снега
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нягани ищет «зелёных». Фото из группы "Нягань" в соцсети ВКонтактеЖительница Нягани ищет «зелёных». Фото из группы "Нягань" в соцсети ВКонтакте
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Пост о помощи в поиске экологических защитников появился в одной из групп города Нягани в соцсети ВКонтакте. Женщина уверяет, что пишет во все инстанции, но проблема не решается.

«Просим помочь найти «зелёных». В Приурале на брошенную стройку свозится снег машинами г-на Правосуда. На наши возмущения ответ из инстанций - его территория, делает что хочет. По весне наш дом по улице Новая, 7 утопает - ни прохода, ни проезда. Мимо протекает Соддатский ручей и вся грязь солевая течёт в речку. Ассенизаторная машина запросто подъезжает, сливает прямо под окна» - пишет Ольга Репицына-Коржова.

Фото из группы "Нягань" в соцсети ВКонтакте

Фото из группы "Нягань" в соцсети ВКонтакте

Женщина подтверждает фотографиями творящийся, по её мнению, беспредел.

Подписчик группы её поддерживает:

- Потопы там знатные весной, солевой грязи там нету снег с их территории, а вот ассенизаторские машины это уже перебор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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