Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городе

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-13T10:45:25+03:00

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Стаи бездомных собак бродят по Нягани. Горожане называют их «собачьими свадьбами» и боятся агрессии псин.

Они жалуются в городскую администрацию на стаи бездомных собак по всему городу. Соцсети заполонены фотографиями животных, которые освоили улицы, парки и тротуары города.

- Ситуация находится на контроле администрации. У нас работает площадка по передержке, где сейчас находится 28 собак. За выходные туда было доставлено 8 собак. Обеспечено питание для животных. Все заявки, которые поступают от граждан, отрабатываются ежедневно, — сообщил глава города Иван Ямашев.

Следственный комитет Югры после публикаций в СМИ и социальных сетях о бродячих собаках начал проверку.

«В городе Нягани на протяжении длительного времени ненадлежащим образом организована работа по регулированию численности безнадзорных собак, что повлекло существенное увеличение их количества. При этом, в социальных сетях жители города высказывают опасения относительно складывающейся ситуации» - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления по данной публикации следователями Няганского межрайонного следственного отдела начата процессуальная проверка по статье «Халатность». В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU