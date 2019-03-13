Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городе
Стаи бездомных собак бродят по Нягани. Горожане называют их «собачьими свадьбами» и боятся агрессии псин.
Они жалуются в городскую администрацию на стаи бездомных собак по всему городу. Соцсети заполонены фотографиями животных, которые освоили улицы, парки и тротуары города.
- Ситуация находится на контроле администрации. У нас работает площадка по передержке, где сейчас находится 28 собак. За выходные туда было доставлено 8 собак. Обеспечено питание для животных. Все заявки, которые поступают от граждан, отрабатываются ежедневно, — сообщил глава города Иван Ямашев.
Следственный комитет Югры после публикаций в СМИ и социальных сетях о бродячих собаках начал проверку.
«В городе Нягани на протяжении длительного времени ненадлежащим образом организована работа по регулированию численности безнадзорных собак, что повлекло существенное увеличение их количества. При этом, в социальных сетях жители города высказывают опасения относительно складывающейся ситуации» - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления по данной публикации следователями Няганского межрайонного следственного отдела начата процессуальная проверка по статье «Халатность». В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.
ИСТОЧНИК KP.RU