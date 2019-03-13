2019-03-13T10:45:25+03:00
Общество

Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городе

Горожане обеспокоены количеством стай
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городеСледователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Стаи бездомных собак бродят по Нягани. Горожане называют их «собачьими свадьбами» и боятся агрессии псин.

Они жалуются в городскую администрацию на стаи бездомных собак по всему городу. Соцсети заполонены фотографиями животных, которые освоили улицы, парки и тротуары города.

- Ситуация находится на контроле администрации. У нас работает площадка по передержке, где сейчас находится 28 собак. За выходные туда было доставлено 8 собак. Обеспечено питание для животных. Все заявки, которые поступают от граждан, отрабатываются ежедневно, — сообщил глава города Иван Ямашев.

Следственный комитет Югры после публикаций в СМИ и социальных сетях о бродячих собаках начал проверку.

«В городе Нягани на протяжении длительного времени ненадлежащим образом организована работа по регулированию численности безнадзорных собак, что повлекло существенное увеличение их количества. При этом, в социальных сетях жители города высказывают опасения относительно складывающейся ситуации» - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления по данной публикации следователями Няганского межрайонного следственного отдела начата процессуальная проверка по статье «Халатность». В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лангепасе при падении снега с крыши пострадал прохожий
Видеокамер для системы «Безопасный город» в Нижневартовске станет больше
В Сургуте с наркотиками задержан молодой человек
Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону
Задержан вартовчанин за отданный в ломбард краденый телефон
Югра в лидерах по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Сургутянин из гостей ушёл с чужим золотым кольцом
В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов
В Нягани спасатели передали психбольного полицейским
Югра и Бельгийско-Люксембургская торговая палата укрепляют сотрудничество
Кондинские полицейские задержали продавца кастрюль, напавшего на пенсионерку
В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили мальчика
Погода в Югре 13 марта: тепло и мокрый снег
Пенсионера из Нижневартовска судят за стрельбу в вагоне-ресторане
В Сургутском районе открывают две общественные бани
Вартовчан предупреждают о сосульках на крышах
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
Болельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира
Летом в оздоровительных лагерях отдохнут четыре тысячи ребят из Ханты-Мансийска
В Сургуте раскрыта кража из автомобиля
Югра вошла в топ-10 субъектов РФ по формированию комфортной городской среды
Югорчан на популярном сайте объявлений поджидают аферисты
В Югре самый низкий по УрФО уровень заболеваемости туберкулезом
Держатель банковской карты из Пыть-Яха поверила лжесотруднику банка и осталась без сбережений
В Ханты-Мансийске пенсионерам к празднику подарили по 500 рублей
В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек
В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома