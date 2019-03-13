СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-13T10:03:09+03:00

Видеокамер для системы «Безопасный город» в Нижневартовске станет больше. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Средства на эти нужды выделят из окружного бюджета

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Для обеспечения порядка в общественных местах и на улицах Нижневартовска функционирует система городского видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, установлены 175 на 14 пунктах для контроля движения автотранспорта на въездах и выездах из города. Информация с видеокамер транслируется в мониторинговый центр УМВД России по городу Нижневартовску.

На 2019 год запланирована реализация пилотных проектов на территории Югры по увеличению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В настоящее время в Нижневартовске для этого совместно с полицией проведено обследование мест установки видеокамер – до конца текущего года планируется приобрести дополнительно 32 камеры, две из которых будут с функцией распознавания лиц. Средства на эти нужды выделят из окружного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU