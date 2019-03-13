2019-03-13T09:58:58+03:00
Происшествия

В Сургуте с наркотиками задержан молодой человек

Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте с наркотиками задержан молодой человек. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте с наркотиками задержан молодой человек. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Молодость проведёт тюрьме 21-летний житель Сургута за сбыт наркотиков. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

Как сообщает прокуратура Югры, сургутянин приобрел у неустановленного лица гашиш, чтобы разместить его в тайниках для дальнейшей продажи. Довести замысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 10 грамм наркотических средств.

За совершенное деяние ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лангепасе при падении снега с крыши пострадал прохожий
Следователи Нягани проводят проверку по фактам большого количества собак в городе
Видеокамер для системы «Безопасный город» в Нижневартовске станет больше
Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону
Задержан вартовчанин за отданный в ломбард краденый телефон
Югра в лидерах по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Сургутянин из гостей ушёл с чужим золотым кольцом
В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов
В Нягани спасатели передали психбольного полицейским
Югра и Бельгийско-Люксембургская торговая палата укрепляют сотрудничество
Кондинские полицейские задержали продавца кастрюль, напавшего на пенсионерку
В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили мальчика
Погода в Югре 13 марта: тепло и мокрый снег
Пенсионера из Нижневартовска судят за стрельбу в вагоне-ресторане
В Сургутском районе открывают две общественные бани
Вартовчан предупреждают о сосульках на крышах
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
Болельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира
Летом в оздоровительных лагерях отдохнут четыре тысячи ребят из Ханты-Мансийска
В Сургуте раскрыта кража из автомобиля
Югра вошла в топ-10 субъектов РФ по формированию комфортной городской среды
Югорчан на популярном сайте объявлений поджидают аферисты
В Югре самый низкий по УрФО уровень заболеваемости туберкулезом
Держатель банковской карты из Пыть-Яха поверила лжесотруднику банка и осталась без сбережений
В Ханты-Мансийске пенсионерам к празднику подарили по 500 рублей
В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек
В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома