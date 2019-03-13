СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-13T09:58:58+03:00

В Сургуте с наркотиками задержан молодой человек. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Молодость проведёт тюрьме 21-летний житель Сургута за сбыт наркотиков. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

Как сообщает прокуратура Югры, сургутянин приобрел у неустановленного лица гашиш, чтобы разместить его в тайниках для дальнейшей продажи. Довести замысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 10 грамм наркотических средств.

За совершенное деяние ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU