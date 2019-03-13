2019-03-13T09:50:07+03:00
Спорт

Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону

Всего заявлено 103 участника
Алена Кульмухаметова
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Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Югорский спортсмен откроет гонку в рамках Чемпионата мира по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Сегодня, 13 марта, в шведском Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка в рамках Чемпионата мира по биатлону.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», прямая трансляция по каналу «Матч ТВ» начнется в 17.50 по московскому времени, старт самой гонки назначен на 18.10.

Откроет старейший вид биатлонной программы югорчанин Никита Поршнев. Александр Логинов будет стартовать под 33 номером, Евгений Гараничев под 48, а Александр Поварницын - под 78. Всего в гонке заявлено 103 участника.

В женской индивидуальной гонке победу одержала Ханна Эберг (Швеция), второй финишировала Лиза Виттоцци (Италия), а замкнула тройку лидеров Жюстин Бреза. Лучшая из россиянок, Лариса Куклина, финишировала шестнадцатой.

Впереди в программе чемпионата одиночная смешанная эстафета, эстафеты и масс-старты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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