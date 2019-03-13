Задержан вартовчанин за отданный в ломбард краденый телефон

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-13T09:35:00+03:00

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Совместные посиделки с алкоголем завершились для одного вартовчанина потерей, для другого приводом в полицию.

- Полицейскими Нижневартовска задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в краже. Нарушитель, распивая совместно алкоголь с заявителем в квартире по улице Дзержинского, похитил у последнего телефон. Сумма ущерба составила более 14 000 рублей. Впоследствии злоумышленник сдал похищенное в ломбард. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, раскрыто 41, из них: один случай мошенничества, угон, 13 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU