Югра в лидерах по автоматизации контрольно-надзорной деятельности

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-13T09:00:15+03:00

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Стопроцентный результат внедрения целевой модели по совершенствованию контроля и надзора показал Ханты-Мансийский автономный округ по итогам работы по автоматизации контрольно-надзорной деятельности за 2018 год.

Об этом гласят данные федерального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Югра вошла в число 31 российского субъекта, получившего наивысшую оценку.

По сведениям ведомства, общий процент внедрения по всем регионам составил 73,61. Эксперты оценили долю видов регионального государственного контроля и надзора, по которым с использованием информационных ресурсов обобщаются данные. При этом учитывалась автоматизация семи приоритетных видов региональной надзорной деятельности: лицензионный контроль в области долевого строительства, розничной продажи алкогольной продукции, управления многоквартирными домами, а также экологический, строительный, ветеринарный и жилищный надзор.

ИСТОЧНИК KP.RU