Сургутянин из гостей ушёл с чужим золотым кольцом

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-13T08:57:48+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и один случай причинения вреда здоровью средней тяжести.

Так среди раскрытых краж является преступление, совершенное в Сургуте. 29-летний мужчина, находясь в квартире пострадавшего, похитил золотое кольцо стоимостью 14 000 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А в городе Радужный полицейскими установлен подозреваемый в краже денег. Мужчина из квартиры заявителя похитил 5000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU