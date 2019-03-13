2019-03-13T08:48:50+03:00
Общество

В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов

Власти намерены снизить аварийность на дорогах
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Масштабная работа в сфере безопасности дорожного движения идёт в Нижневартовске. Так, в 2019 году власти приведут в соответствие с национальным стандартом все оставшиеся пешеходные переходы: 19 обустроят светофорами в комплексе с ограждениями и знаками над проезжей частью, 25 – демонтируют.

Кроме того, планируют отремонтировать порядка 14 км дорог с использованием инновационных технологий, нанести около 20 км осевой разметки, более 200 пешеходных переходов и все стоп-линии термопластиком.

- В 2019 году продолжим внедрение второго этапа АСУДД, оборудовав и скоординировав все оставшиеся 85 светофорных объектов. Выполнение работ по установке дорожных знаков и пешеходных ограждений на улично-дорожной сети города как и всегда будут проведены согласно комплексным схемам организации дорожного движения, – рассказал начальник управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Геннадий Котляров.

Напомним, что в 2018 году обустроено шесть новых светофорных объектов, пять перекрестков оснащены знаками над проезжей частью, установлено 5000 метров ограждений, нанесена разметка пластиком с предварительным фрезерованием на 125 пешеходных переходах и всех стоп-линиях, смонтировано 23 искусственные неровности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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