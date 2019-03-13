В Нягани спасатели передали психбольного полицейским

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-13T08:34:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Нягани долгое время не открывал входную дверь, при этом мужчина состоял на учёте в психиатрической больнице. На место вызвали спасателей.

Как сообщили в «Центроспас-Югории», вызов поступил на улицу Интернациональная. Требовалось оказать помощь в открытии входной двери в квартиру сотрудникам полиции, так как в квартире находится мужчина, состоящий на учете в психиатрической больнице. На звонки и стук он не реагировал.

Прибыв к месту вызова, в присутствии сотрудников полиции, при помощи специального оборудования, открыли окно. В квартире был обнаружен мужчина 1976 года рождения, в медицинской помощи не нуждался. Он был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU