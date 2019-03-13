Югра и Бельгийско-Люксембургская торговая палата укрепляют сотрудничество

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-13T08:02:58+03:00

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Рабочую встречу с делегацией Бельгийско-Люксембургской торговой палаты провела губернатор Югры Наталья Комарова.

- Сотрудничество автономного округа с предпринимательским сообществом представляемых палатой стран может служить примером выстроенных деловых связей. В этой связи Бельгийско-Люксембургская торговая палата в Российской Федерации имеет определяющее значение, – сказала глава региона, предваряя беседу.

Наталья Комарова в ходе встречи отметила темпы роста внешнеторгового оборота между Югрой и Бельгией. В 2018 году он составил 817,7 миллиона долларов США против 95 миллионов долларов в 2017 году.

Значительная доля товарооборота приходится на экспортные поставки углеводородов, импорт продуктов органической химии бельгийского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU