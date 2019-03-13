2019-03-13T07:58:26+03:00
Происшествия

Кондинские полицейские задержали продавца кастрюль, напавшего на пенсионерку

Мужчина выхватил деньги и убежал
Алена Кульмухаметова
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Кондинские полицейские задержали продавца кастрюль, напавшего на пенсионерку. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреКондинские полицейские задержали продавца кастрюль, напавшего на пенсионерку. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне в дежурную часть полиции Кондинского района обратилась местная 84-летняя жительница. Пенсионерка сообщила, что неизвестный мужчина похитил у нее 4 тысячи рублей.

Пенсионерка сообщила, что злоумышленник пришел к ней домой под предлогом продажи товара. Женщина осмотрела предложенный ей набор кастрюль и, сговорившись на цене в 10 тысяч рублей, передала продавцу указанную сумму. В руке у неё оставались четыре тысячи рублей, женщина пояснила, что оставшиеся деньги она оставит себе на питание, однако, продавец выхватил эти купюры и сбежал.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники задержали преступника в другом населенном пункте в 100 км от места преступления. В ходе проведения процедуры опознания, потерпевшая узнала в задержанном похитителя. Установлено, что 37-летний подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления.

При проведении личного досмотра у подозреваемого изъяты 14 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос о заключении под стражу фигуранта дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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